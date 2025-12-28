Globe Soccer Awards 2025, il PSG fa incetta di premi: Vitinha miglior centrocampista

Prosegue la cerimonia del Globe Soccer Awards 2025, la sedicesima edizione in corso in questi minuti a Dubai, che chiude il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. E Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, è stato eletto come miglior centrocampista al mondo: battuti Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri e il compagno di squadra Joao Neves.

Una volta ricevuto il trofeo personale tra le mani, l'ex Porto ha rilasciato un commento direttamente dal palco, interrompendo per un momento la celebrazione: "Buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Ricevere questo riconoscimento è un onore, voglio ringraziare tutti. La mia famiglia è il sole della mia esistenza, grazie a loro e a tutti quelli che mi hanno aiutato", ha esordito.

Salvo poi aggiungere: "Credo che il modo migliore per mettersi in luce sia giocare per la squadra: l’individualismo svanisce quando accade questo, ed è così che si ottengono i migliori risultati", la lezione data dal direttore d'orchestra portoghese classe 2000, in forza nel PSG di Luis Enrique.