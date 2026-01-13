Supergol di Mario Hermoso! La Roma pareggia i conti dopo 35 secondi della ripresa
TUTTO mercato WEB
Un meraviglioso gol di Mario Hermoso riporta il match dell'Olimpico in parità: davvero un gioiello quello dello spagnolo, subentrato poco fa e subito decisivo con una giocata meravigliosa. Palla recuperata nella metàcampo del Toro, uno-due con Bailey, tunnel a Tameze e sinistro di giustezza su cui Palerari non può nulla.
Segui la sfida tra Roma e Torino grazie al LIVE di TUTTOmercatoWEB.com!
Altre notizie Serie A
Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile