Corsa salvezza, calendari a confronto: Cagliari-Cremonese sabato è già decisiva
Rimangono 7 partite alla fine dei giochi in Serie A e tra i verdetti che aspettano di essere emessi c'è anche quello relativo alle tre squadre che a fine stagione saranno costrette a retrocedere in Serie B. Considerando Pisa ed Hellas Verona di fatto ormai spacciate e solo in attesa della matematica condanna (per intendersi, in 7 gare dovrebbero recuperare a due squadre il 50% dei punti che hanno totalizzato in 31), quella che assegna il terzo posto ben poco ambito è una lotta che sembra comprendere almeno cinque squadre, alla luce del passo più lento del Genoa di recente.
Potrebbero essere decisivi in tal senso gli scontri diretti, come per esempio quello che si preannuncia infuocato del prossimo turno tra il Cagliari e la Cremonese. E poi anche Lecce-Fiorentina del fine settimana successivo potrebbe giocare un ruolo chiave, pur essendoci nelle speranze dei viola quella di tirarsi fuori al più presto da un contesto che non appartiene ai toscani. E poi, occhi puntati anche su Lecce contro Genoa dell'ultima giornata.
I calendari a confronto di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:
14. GENOA punti 33
33ª giornata, Genoa - Sassuolo
33ª giornata, Pisa - Genoa
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Lecce - Genoa
15. FIORENTINA punti 31
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
16. CAGLIARI punti 30
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
17. LECCE punti 27
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
18. CREMONESE punti 27
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como