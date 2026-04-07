TMW Corsa salvezza, calendari a confronto: Cagliari-Cremonese sabato è già decisiva

Rimangono 7 partite alla fine dei giochi in Serie A e tra i verdetti che aspettano di essere emessi c'è anche quello relativo alle tre squadre che a fine stagione saranno costrette a retrocedere in Serie B. Considerando Pisa ed Hellas Verona di fatto ormai spacciate e solo in attesa della matematica condanna (per intendersi, in 7 gare dovrebbero recuperare a due squadre il 50% dei punti che hanno totalizzato in 31), quella che assegna il terzo posto ben poco ambito è una lotta che sembra comprendere almeno cinque squadre, alla luce del passo più lento del Genoa di recente.

Potrebbero essere decisivi in tal senso gli scontri diretti, come per esempio quello che si preannuncia infuocato del prossimo turno tra il Cagliari e la Cremonese. E poi anche Lecce-Fiorentina del fine settimana successivo potrebbe giocare un ruolo chiave, pur essendoci nelle speranze dei viola quella di tirarsi fuori al più presto da un contesto che non appartiene ai toscani. E poi, occhi puntati anche su Lecce contro Genoa dell'ultima giornata.

I calendari a confronto di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:

14. GENOA punti 33

33ª giornata, Genoa - Sassuolo

33ª giornata, Pisa - Genoa

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Lecce - Genoa

15. FIORENTINA punti 31

32ª giornata, Fiorentina - Lazio

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

16. CAGLIARI punti 30

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

17. LECCE punti 27

32ª giornata, Bologna - Lecce

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

18. CREMONESE punti 27

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como