Tacchinardi duro con la Juventus: "Con Spalletti non migliora e non alza il livello"

La Juventus esce di nuovo sconfitta nello scontro diretto giocato allo stadio Maradona contro il Napoli dell'ex Antonio Conte: terzo ko in 14 partite per i bianconeri in questo primo scorcio di stagione, in campionato.

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha analizzato la partita persa dalla squadra di Luciano Spalletti dagli studi di Pressing, su Canale 5. Tacchinardi spiega che il problema non è da riscontrare solamente in questa sfida, ma è da ricercare in un difetto che sembra congenito in questa squadra nel nuovo corso: "La Juve non riesce a salire di livello" - ha dichiarato - ". È stata una brutta partita. Formazione senza punte molto difensiva, il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo, con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che", le sue parole.

Ad andare in gol per la Signora è stato Kenan Yildiz, che secondo Tacchinardi è sicuramente un valore aggiunto per la squadra, ma anche la spia di una mancanza: "Questa è una squadra Yildiz-dipendente" - assicura ancora - ". La Juve con Luciano Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. E secondo me resta preoccupante il fatto che nelle partite sporche non porti a casa spunti".