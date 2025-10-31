Torino, Taibi esalta super-Paleari: "Da secondo non è facile farsi trovare così pronti"

L'ex portiere ed oggi dirigente, Massimo Taibi, ha rilasciato una intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato di Alberto Paleari, che ha acceso una bella concorrenza con Franco Israel.

Queste le sue parole sull'estremo difensore che ha messo in mostra una serie di parate non banali da quando è stato lanciato titolare: "Paleari è un portiere molto, molto affidabile, lo ha dimostrato già negli anni a Benevento. È andato al Toro sapendo quello che sarebbe stato il suo ruolo, per dare un contributo importante: lo sta facendo in maniera straordinaria", fa notare Taibi.

Una cosa non scontata per un giocatore arrivato per fare il secondo portiere designato: "Quando da secondo o terzo portiere ti chiamano in causa e ti fai trovare pronto, anzi prontissimo come ha fatto Paleari, è chiaro che il tuo ruolo lo stai facendo in maniera importante. Per il Torino è importante sapere che dietro Israel, che è un ottimo portiere, ce ne sia un altro altrettanto forte".

E ora, quando tornerà Israel? Taibi rassicura in merito: "Certamente a Paleari piacerebbe giocare sempre, è logico, però lui sa anche qual è il suo ruolo e quando tornerà in panchina avrà una serenità assoluta, avrà acquisito punti importanti, nessuno potrà più toglierglieli. Si sentirà più forte, ancora più sicuro delle proprie potenzialità".