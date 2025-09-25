Tante proposte per Gudmundsson, la Fiorentina ci ha puntato. Dopo una stagione non buona

C'è un prima e un dopo per Albert Gudmundsson. L'annata al Genoa era stata straordinaria, con quattordici gol in campionato, sfruttando certamente anche i movimenti e le scelte di Retegui, sebbene per larga parte fosse merito suo. Uomo simbolo, tanto che la piazza non era stata contenta del suo addio - combinato a quello dell'italoargentino, poi... - e sembrava già sul piede di guerra. L'islandese aveva concluso con 37 gare e 16 reti, due su due in Coppa Italia, tanto da essere uno degli uomini mercato dell'intera Serie A.

Lo era stato anche nel gennaio del 2024. Quando diverse società avevano chiesto informazioni, come la Fiorentina che poi ha sfruttato l'essere già un pezzo avanti proprio grazie alle discussioni invernali. Quindi più facile per i viola arrivarci, anche se con un prestito con diritto di riscatto e l'idea che potesse diventare il nuovo Nico Gonzalez. L'argentino non ha fatto bene alla Juventus, imitato perfettamente da Gudmundsson. Il vero e proprio alibi è da riportare ai problemi di giustizia per la presunta "cattiva condotta sessuale": processo che alla fine lo ha visto assolto dall'accusa, ma con grandi difficoltà dal punto di vista psicologico e, probabilmente, tecnico.

Il pessimo inizio di annata della Fiorentina non aiuta. L'islandese è stato spesso relegato in panchina, con pochi minuti giocati, almeno finora. Difficile far la differenza quando il tuo posto è la panchina, figuriamoci per chi era abituato a essere (quasi) intoccabile.