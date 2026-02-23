Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti Bologna e Udinese sono ancora fermi sullo 0-0 nel Monday Night della ventisettesima giornata di Serie A.

Il copione

Italiano non rinuncia a Orsolini e Castro, ma tiene fuori l'acciaccato Heggem, lanciando Vitik e Lucumì in difesa. Dall'altro lato Runjaic propone la coppia Buksa-Zaniolo nel suo 3-5-2, rischiando il rientrante Solet in difesa. Mossa che si rivela avventata, perché dopo appena sei minuti l'ex Salisburgo sente un fastidio all'adduttore e, dopo aver provato a stringere i denti, alza bandiera bianca dinanzi a un altro infortunio: fuori al 10', dentro Bertola. Meglio avere chi è al meglio, visto che la partita si fonda - come prevedibile - sui duelli, fin dall'inizio. L'Udinese parte meglio e prova ad andare in verticale. E con Zaniolo e Piotrowski trova i primi due tiri della partita, uno ribattuto da Lucumì e l'altro fuori.

Gara bloccata

Col passare dei minuti il Bologna prende più campo e comincia a farsi vedere dalle parti di Okoye. Nessuna palla-gol importante, ma un paio di conclusioni dall'alto coefficiente di difficoltà: prima Orsolini, al volo, poi Pobega su assist di Rowe. Proprio quest'ultimo suona la carica con un paio di spunti interessanti sulla sinistra, sfruttando gli ottimi movimenti di Castro a destrutturare la difesa avversaria. Ma i rossoblù fanno fatica a rendersi realmente pericolosi e il primo tempo si chiude sullo 0-0.