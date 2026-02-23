Bernardeschi torna a far gioire il Dall'Ara. Due gol in Serie A, entrambi contro l'Udinese
Secondo gol in campionato per Federico Bernardeschi, che ha deciso la sfida del "Dall'Ara" contro l'Udinese. Curiosamente, l'altro gol siglato in Serie A dal trequartista è stato segnato sempre contro i friulani, nella partita d'andata.
In quell'occasione il numero 10 segnò la rete del definitivo 0-3 al "Bluenergy Stadium", ritrovando il gol in Serie A dopo 4 anni. In questa stagione Bernardeschi ha segnato 5 reti, essendo andato a segno altre 3 volte in Europa League, contro Salisburgo e una doppietta a Vigo contro il Celta.
