Tanti sbadigli e zero tiri in porta: 0-0 tra Fiorentina e Parma al 45’ sotto i fischi del Franchi

Fiorentina-Parma 0-0. Termina dopo un minuto di recupero un primo tempo con tanti sbadigli e pochissime emozioni quello tra viola e ducali, che tornano nello spogliatoio senza aver fatto nessun tiro in porta. Padroni di casa che provano con il possesso palla a trovare un pertugio nella chiusissima difesa degli ospiti, i quali creano sempre qualche problema alla fragile fase difensiva gigliata in contropiede.

Nei primi minuti i viola provano con un ampio giro palla a stanare l’ermetica difesa ducale e al 9’ c’è la prima occasione con Piccoli che fa una sponda di testa in area per Ranieri, il quale non riesce a ordinarsi e smorza troppo il tiro a pochi passi da Corvi. Al 13’ bella occasione per il Parma dopo un pasticcio confezionato tra Fagioli e Gudmundson, con l’islandese che perde un pallone sanguinoso a centrocampo e lancia Strettezza in contropiede. Il brasiliano sceglie di puntare Ranieri e di calciare dal limite dell’area, con la palla che però termina abbondantemente alta sopra la traversa. Al 27’ la Fiorentina si rifà vedere dalle parti di Corvi: al termine di una lunga azione la palla arriva a Fagioli che calcia dal limite dell’area trovando la respinta di Troilo. La ribattuta finisce sui piedi di Ndour che da buona posizione calcia male trovando anch’egli una respinta, questa volta di Delprato.

Negli ultimi minuti di primo tempo, un errore di Pongracic sarebbe potuto costare carissimo ma il Parma è poco reattivo con Pellegrino e Cremaschi. L’ultima azione è di marca ducale con un tiro molto insidioso di Keita dal limite dell’area che finisce di poco fuori alla destra di De Gea. Un’azione che manda su tutte le furie il pubblico toscano, che seppellisce di fischi la squadra al termine della prima frazione.