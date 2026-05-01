Sassuolo, contatto col Besiktas per Laurienté: la richiesta neroverde è di 20 milioni

Nuove voci di mercato attorno ad Armand Laurienté, attaccante di proprietà del Sassuolo che in questa stagione ha messo insieme in campionato un totale di 34 presenze con 6 gol e 8 assist all'attivo. Numeri importanti, che hanno attirato gli interessi di diverse società europee.

La scorsa estate, ricordiamo, il Sassuolo aveva trovato l'accordo col Sunderland per la sua cessione sulla base di 20 milioni di euro. La trattativa però saltò, visto che l'esterno francese non riuscì a trovare l'accordo economico col club inglese. 20 milioni è anche la richiesta attuale dei neroverdi, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sozcu, che parla di un forte interesse da parte del Besiktas. Il club bianconero avrebbe già contattato il Sassuolo, ma non sembra intenzionato ad andare incontro alle richieste neroverdi per il cartellino.