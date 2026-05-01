Milan, Tare: "Con Allegri ci siamo conosciuti meglio dopo il mercato. Una persona molto intelligente"

"La chiamata del Milan? Ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita". Parla così Igli Tare, ds del club rossonero, nella lunga intervista a DAZN: "Le differenze tra Milan e Lazio? E' un cambiamento sostanziale. Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio, per la storia del club e anche per le disponibilità finanziarie".

"Cerco di meritarmi di far parte di questo club - continua Tare parlando della sua storia col Milan -. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno. Allegri? Con lui ho un rapporto molto buono. Ci siamo conosciuti ad inizio stagione, poi non abbiamo avuto molto tempo per conoscerci meglio, ma dopo la fine del mercato ci siamo frequentati in privato e abbiamo fatto qualche cena insieme. E' una persona molto intelligente che sa gestire molto bene determinati spogliatoi. Cosa ci ha portato a scegliere Allegri? La sua storia, anche il legame che aveva con il Milan, la sua esperienza e soprattutto la sua capacità di saper gestire una piazza importante come quella rossonera".