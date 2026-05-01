Terribile incendio sulle colline pisane, il Pisa esprime la propria vicinanza con un comunicato
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Comunicato del Pisa per mostrare la propria vicinanza alle vittime del vasto incendio boschivo sul Monte Faeta che ha bruciato oltre 250 ettari, costringendo all'evacuazione di circa 3500 persone nella zona di Asciano (San Giuliano Terme) tra ieri e oggi. Di seguito la nota ufficiale del club toscano:
Il comunicato ufficiale del Pisa
"Il Pisa Sporting Club è vicino a tutte le persone colpite dal terribile incendio che sta distruggendo un’ampia parte dei monti che circondano la nostra città. Il pensiero va a loro e a chi in questo momento si sta adoperando senza sosta per gestire l’emergenza".
La partita contro il Lecce di questa sera, valida per il 35° turno di Serie A, non è comunque a rischio rinvio.
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