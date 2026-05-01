Juventus, non solo il Fenerbahce: anche il Galatasaray si muove per David

La Juventus valuta con attenzione il futuro di Jonathan David, attaccante arrivato a Torino la scorsa estate e che nella sua prima stagione italiana non ha lasciato il segno. Il canadese, ricordiamo, era arrivato alla Juventus a parametro zero, con importante bonus alla firma da oltre 12 milioni e uno stipendio da 6 milioni netti più 2 di bonus all'anno.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della possibile cessione in estate, con Olympique Lione e OM che si sono interessate a lui memori delle grandi cose fatte col Lille. L'alto ingaggio però è un ostacolo di non poco conto. E pure il Fenerbahce è una delle squadre che si è già mossa per capire la sua situazione.

Oltre al Fener, scrivono oggi in Turchia, anche il Galatasaray sta iniziando a prendere sempre più in considerazione il suo nome. A prescindere da quello che potrà essere il futuro di Victor Osimehn, l'idea dei giallorossi secondo Sporx è quella di chiudere almeno un grande colpo per l'attacco del prossimo anno.