Tare: "Il desiderio di Maignan è sempre stato restare al Milan, ha lottato per riuscirci"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha commentato anche il rinnovo di Mike Maignan coi rossoneri nell'intervista concessa stasera a DAZN prima della gara col Bologna. Queste le sue dichiarazioni sul portiere francese:

Il rinnovo di Maignan è stato difficile?

"Per Mike non è stato difficile, perché ormai è una bandiera di questa società. C'erano trattative da concludere, però il suo desiderio è sempre stato quello di restare al Milan e ha sempre combattuto per realizzarlo. La società è stata brava, dando un segnale per il futuro".

Il comunicato ufficiale del Milan su Maignan

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".