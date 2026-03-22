Taylor: "Mi sento a casa fin dal primo giorno con la Lazio. Bologna? Ho bei ricordi qui"
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Il centrocampista Kenneth Taylor, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato della sfida col Bologna e del suo momento in biancoceleste: "È un match importante da vincere per la classifica. Io ho bei ricordi a Bologna, gare come queste devono essere importanti per il futuro in Coppa Italia. Dal primo giorno che sono qui mi sento a casa. Sono felicissimo voglio dare il massimo alla Lazio".
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