Taylor: "Mi sento a casa fin dal primo giorno con la Lazio. Bologna? Ho bei ricordi qui"

Il centrocampista Kenneth Taylor, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato della sfida col Bologna e del suo momento in biancoceleste: "È un match importante da vincere per la classifica. Io ho bei ricordi a Bologna, gare come queste devono essere importanti per il futuro in Coppa Italia. Dal primo giorno che sono qui mi sento a casa. Sono felicissimo voglio dare il massimo alla Lazio".