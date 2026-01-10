TMW Tegola dell'ultimo minuto per il Bologna: a Como non ci sarà Holm

Ultime di formazione in vista di Como-Bologna, gara delle 15 di oggi che aprirà la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico Vincenzo Italiano infatti non avrà a disposizione Emil Holm, terzino destro che nelle ultime ore è alle prese con una sindrome influenzale che non gli permetterà di scendere in campo.

Il giocatore, che alla vigilia era dato come titolare, sarà così sostituito a destra da Zortea mentre dall'altra parte agirà Lykogiannis con Heggem e Lucumì in mezzo.