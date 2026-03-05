Torna Vlahovic. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Un centravanti alla Juve"

"Un centravanti alla Juve". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Juventus e in particolar modo su Dusan Vlahovic, che da ieri si allena con il gruppo bianconero. Una buona notizia per la Juve, visto che il centravanti punta alla panchina contro il Pisa. Vlahovic è fuori da oltre tre mesi per un problema all'adduttore ma Spalletti lo considera fondamentale nella corsa Champions: motivo per il quale la Juve lavora anche per il suo rinnovo.

COPPA ITALIA - In prima pagina anche la Coppa Italia, con una spettacolare semifinale giocata ieri da Lazio e Atalanta: quattro le reti siglate all'Olimpico, dove i biancocelesti per ben due volte si sono portati avanti con Dele-Bashiru e Dia per poi subire le risposte atalantine con Pasalic e Musah. La qualificazione per la finale, quindi, sarà decisa soltanto nel match di ritorno previsto a Bergamo.

NAPOLI - Spazio dedicato anche al Napoli, che domani aprirà la ventinovesima giornata di Serie A ospitando il Torino al Maradona. La buona notizia riguarda le convocazioni di Anguissa e De Bruyne, che dopo i recenti infortuni torneranno a disposizione di mister Antonio Conte.

ALLEGRI - C'è anche il tecnico del Milan in prima pagina, visto che Max è corteggiato per l'ennesima volta dal Real Madrid, alla ricerca di un allenatore esperto dopo il flop con Xabi Alonso e la parentesi di Arbeloa. Florentino Perez, del resto, corteggia il tecnico italiano da ben sette anni ma non ha mai affondato il colpo.