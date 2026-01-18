Telenovela Mlacic, l'Udinese prova a restituire lo sgarbo in campo dell'Inter sul mercato

È una vera e propria telenovela quella che si sta creando attorno a Branimir Mlacic, difensore classe 2007 di talento di proprietà dell'Hajduk Spalto che sembrava promesso sposo dell'Inter ma che potrebbe anche non andare in nerazzurro, dopo le opposizioni espresse nelle scorse ore lato famiglia, nello specifico dal padre.

C'erano già tutti gli accordi del caso tra i club su Mlacic in nerazzurro, per un trasferimento da circa 5 milioni di euro, subordinato al mantenimento in prestito in Croazia fino al termine della stagione del calciatore. Che però ha preso tempo, una scelta che rischia di far saltare l'affare con l'Inter. E di favorire inserimenti da parte di altre realtà interessate.

Tra queste, oltre al Como che vi avevamo già segnalato attento su Mlacic su queste pagine web, c'è da tenere in forte considerazione anche l'Udinese, che stando alle informazioni provenienti da chi segue nel quotidiano le vicende dei bianconeri, sta provando il sorpasso ai danni dell'Inter. Come riferisce il portale specializzato TuttoUdinese.it, infatti, la società del Friuli avrebbe raggiunto un'intesa con l'Hajduk simile a quella già individuata dall'Inter, per un affare alle medesime cifre e che vedrebbe anche in questo caso Mlacic rimanere in prestito nel suo attuale club fino al termine della stagione. Le prossime ore possono essere decisive in tal senso, con l'Udinese che dopo la beffa di ieri in campo prova a restituire il favore all'Inter sul piano del calciomercato.