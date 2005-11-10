Frosinone, Ghedjemis: "I gol? Arriveranno, ciò che conta è la vittoria della squadra"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:45Serie A
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25.10.2026 14:45Serie A
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Fares Ghedjemis, attaccante del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro l'Atalanta: "Cerchiamo di fare il massimo possibile e di essere ancor più competitivi".
Manca il gol: arriverà?
"Speriamo. La cosa più importante è la vittoria della squadra, i gol arriveranno".
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