TMW Il Torino partirà solo domani per Roma, poi dormirà nella Capitale: il programma dei granata

Si avvicina una doppia sfida importantissima per il Torino, che domani e domenica sfiderà la Roma di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto da TMW, i granata non partiranno come al solito alla vigilia del match, ma arriveranno nella Capitale soltanto martedì per prepararsi al meglio per il match dell'Olimpico, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gli uomini di Marco Baroni dormiranno a Roma e ripartiranno mercoledì mattina per allenarsi nel pomeriggio al Filadelfia e iniziare a preparare la gara di domenica di campionato, sempre contro i giallorossi. La vincente della sfida del 13 gennaio affronterà l'Inter nei quarti della competizione in gara secca a San Siro. Il calcio d'inizio è previsto per le 21.