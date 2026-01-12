TMW
Il Torino partirà solo domani per Roma, poi dormirà nella Capitale: il programma dei granata
Si avvicina una doppia sfida importantissima per il Torino, che domani e domenica sfiderà la Roma di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto da TMW, i granata non partiranno come al solito alla vigilia del match, ma arriveranno nella Capitale soltanto martedì per prepararsi al meglio per il match dell'Olimpico, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Gli uomini di Marco Baroni dormiranno a Roma e ripartiranno mercoledì mattina per allenarsi nel pomeriggio al Filadelfia e iniziare a preparare la gara di domenica di campionato, sempre contro i giallorossi. La vincente della sfida del 13 gennaio affronterà l'Inter nei quarti della competizione in gara secca a San Siro. Il calcio d'inizio è previsto per le 21.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
