Thauvin saluta Runjaic: "Ha creduto in me quando erano in pochi a farlo, grazie di tutto"

L'Udinese ha esonerato Kosta Runjaic. Il tecnico paga il pessimo avvio di stagione, con i friulani che in 10 giornate hanno conquistato appena 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Sette invece le sconfitte. Fra i tanti giocatori che hanno salutato il tecnico tedesco c'è anche Florian Thauvin, ex attaccante dei friulani ora in forza al Lens:

"Mister, personalmente volevo ringraziarla per i momenti trascorsi all'Udinese. È stato un onore per me lavorare con lei e con il suo staff. Siete dei grandi professionisti e ho imparato molto da voi. Ha creduto in me quando in pochi ci credevano ancora. Mi ha dato fiducia e l'opportunità di dimostrare il mio valore in campo. È stato il primo allenatore a nominarmi capitano. Grazie. Le auguro il meglio. Il mio messaggio è ovviamente rivolto anche a Mawi Malecki e ad Alex Trukan. Vi attendono grandi sfide!!"