Porto da record, Farioli espugna anche le Azzorre. E Thiago Silva arriva in città
Il Porto chiude il girone d'andata con numeri record: in 17 partite giocate sono arrivate 16 vittorie e un pareggio, ottenuto tre mesi fa contro il Benfica al "Do Dragao". 36 i gol fatti e appena 4 quelli subiti. La squadra di Francesco Farioli è semplicemente impressionante e ha chiuso la prima parte di stagione con un successo alle Azzorre: 0-1 contro il Santa Clara, con rete di Samu al 50'.
Intanto, mentre la squadra era impegnata in campo, è atterrato in città Thiago Silva. L'ex Milan aveva già indossato la maglia biancoblù 21 anni fa, sebbene giocando solamente nella squadra B poiché condizionato da problemi fisici e respiratori.
LIGA PORTUGAL - CLASSIFICA
1. Porto 49
2. Sporting CP 42
3. Benfica 39
4. Gil Vicente 28
5. Braga 27
6. Vitoria Guimaraes 25
7. Moreirense 24
8. Famalicao 23
9. Estoril 20
10. Rio Ave 20
11. Estrela 19
12. Alverca 17
13. Santa Clara 16
14. Nacional 16
15. Casa Pia 14
16. Arouca 14
17. Tondela 12
18. AFS 4
MARCATORI
17 reti: Pavlidis (Benfica)
15 reti: Suarez (Sporting CP)
12 reti: Samu (Porto)