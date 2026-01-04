Porto da record, Farioli espugna anche le Azzorre. E Thiago Silva arriva in città

Il Porto chiude il girone d'andata con numeri record: in 17 partite giocate sono arrivate 16 vittorie e un pareggio, ottenuto tre mesi fa contro il Benfica al "Do Dragao". 36 i gol fatti e appena 4 quelli subiti. La squadra di Francesco Farioli è semplicemente impressionante e ha chiuso la prima parte di stagione con un successo alle Azzorre: 0-1 contro il Santa Clara, con rete di Samu al 50'.

Intanto, mentre la squadra era impegnata in campo, è atterrato in città Thiago Silva. L'ex Milan aveva già indossato la maglia biancoblù 21 anni fa, sebbene giocando solamente nella squadra B poiché condizionato da problemi fisici e respiratori.

LIGA PORTUGAL - CLASSIFICA



1. Porto 49

2. Sporting CP 42

3. Benfica 39

4. Gil Vicente 28

5. Braga 27

6. Vitoria Guimaraes 25

7. Moreirense 24

8. Famalicao 23

9. Estoril 20

10. Rio Ave 20

11. Estrela 19

12. Alverca 17

13. Santa Clara 16

14. Nacional 16

15. Casa Pia 14

16. Arouca 14

17. Tondela 12

18. AFS 4

MARCATORI

17 reti: Pavlidis (Benfica)

15 reti: Suarez (Sporting CP)

12 reti: Samu (Porto)