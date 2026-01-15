Mourinho e Thiago Silva, i due volti di Porto-Benfica: uno "a fine ciclo", l'altro immortale

L’eliminazione del Benfica dalla Taça de Portugal, maturata con la sconfitta per 1-0 sul campo del Porto, fa discutere anche oltre i confini portoghesi. Il k.o. al Dragão, che ha estromesso le Águias da una competizione che manca in bacheca dal 2016/17, arriva pochi giorni dopo l’uscita di scena anche dalla Taça da Liga e ha acceso i riflettori su due protagonisti ben distinti: José Mourinho e Thiago Silva.

Per il tecnico del Benfica, la stampa internazionale è tutt’altro che indulgente. In Spagna, il quotidiano AS parla apertamente di "delusioni settimana dopo settimana", descrivendo un Benfica ormai senza margine di errore: fuori dalla corsa al titolo, eliminato dalla Coppa di Lega, in difficoltà anche in Champions League. "L’unica speranza rimasta era la Taça de Portugal, ma per restare in vita bisognava battere la miglior squadra del Paese. E questo non è successo", sottolinea il giornale, che evidenzia una squadra poco incisiva e mai realmente competitiva. La conclusione è netta: sensazione di ciclo ormai esaurito per Mourinho, arrivato a Lisbona con l’obiettivo di rilanciare se stesso e riportare titoli al club.

In Francia, L’Équipe si concentra invece sul campo e sul Porto, parlando di una panchina del Benfica "sempre più a rischio". Il quotidiano transalpino esalta l’esordio da titolare di Thiago Silva con i Dragões, vent’anni dopo le sue presenze nella squadra B. Il difensore brasiliano ha contribuito alla solidità difensiva che ha permesso al Porto di qualificarsi alle semifinali grazie al gol decisivo di Jan Bednarek. Anche in Brasile, Globoesporte ha dato risalto al debutto di Thiago Silva con la maglia del Porto, ricordando il suo arrivo a parametro zero dopo la fine del contratto con il Fluminense. Un debutto positivo, in una serata che ha segnato destini opposti sulle due sponde del clássico.