Malick Thiaw boom al Newcastle. È il profilo... che starebbe cercando il Milan

Malick Thiaw è già beniamino dei tifosi del Newcastle. Forse in pochi se lo sarebbero aspettato, perché la sua cessione poteva essere considerata un affare, ma in questo momento il centrale bianconero è riuscito a riconquistare la Nazionale - in vista dei Mondiali dell'estate prossima è davvero una notizia - ed è spesso insignito come il Man of the match, come successo contro l'Everton. Non poi così difficile da immaginare, visto che aveva siglato una doppietta.

Il punto di partenza

Il Milan lo ha pagato 5 milioni più 2 di bonus, nel 2022, dallo Schalke che militava in Zweite Bundesliga, la nostra Serie B. Al netto di ottime prestazioni, non ha mai giocato più di 22 partite in campionato. Una serie storica abbastanza chiara: 20 il primo anno, 21 il secondo, 22 il terzo. Un solo gol nelle 85 presenze complessive - coppe incluse, insomma - e la sensazione di enormi margini di crescita, ma anche l'idea di poterlo cedere.

La cessione.

Thiaw è stato ceduto in estate per 35 milioni di euro più bonus che possono superare i 40. Impensabile rinunciare a una proposta così grande per chi, di fatto, è spesso in panchina, pur dando un ottimo apporto quando chiamato in causa.

Gli scenari di mercato

Ora è pressoché impossibile credere a una cessione. Il Newcastle è bottega carissima (chiedere al Liverpool) e soprattutto ha un valore molto più alto rispetto a prima. Sarebbe il difensore che sta cercando il Milan... Se non lo avesse venduto in estate.