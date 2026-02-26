Cremonese, Thorsby: "E' il momento della mia prima vittoria col Milan. Voglio salvezza e Mondiale"

Morten Thorsby è già uno dei punti di riferimento della Cremonese, dopo il suo arrivo nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan in campionato:

Salvezza e Mondiali, sono questi i tuoi obiettivi per la seconda parte di stagione?

“Tengo molto ad entrambi questi obiettivi, aiutare la Cremo a restare in Serie A e poter partecipare ai Mondiali, un traguardo che qualsiasi giocatore sogna di vivere nella propria carriera. Sono sicuramente delle belle sfide, ma io vivo per queste cose e spero di conquistarle entrambe”.

La vera Cremo è quella della sfida al Genoa o dell’Olimpico? Possiamo aspettarci ancora di più?

“Sì, penso che si possa vedere molto di più. Per me, Luperto, Djuric e Maleh che siamo arrivati di recente serve tempo per potersi ambientare e capire come giocare al meglio con i nostri nuovi compagni. In più adesso stanno rientrando altri giocatori, quindi sono positivo e ritengo che abbiamo ciò che serve per poter fare meglio”.

Qual è l’umore in spogliatoio dopo le ultime settimane?

“Sappiamo tutti come funziona nel mondo del calcio, ci sono momenti e momenti. Quando non si vince possono esserci delle difficoltà, ma è solo attraverso il gruppo che se ne può uscire. Qui il gruppo c’è, è sano e ha tutte le possibilità per cambiare la situazione: in carriera mi è già capitato di vivere fasi del genere e so che le possiamo superare, serve impegnarsi ancora di più”.

Che partita ti aspetti contro il Milan? In carriera lo hai incontrato dieci volte, ma senza vincere…

“Sicuramente è una squadra che ha grande qualità, per giocarcela dovremo essere perfetti. Cercherà di fare risultato dopo la sconfitta dello scorso turno, ma per noi è troppo importante fare la prestazione e sfruttare il supporto dei nostri tifosi. I miei precedenti? Sì, sarebbe il momento perfetto per trovare la prima vittoria”.

Sei un giocatore che ha sempre trovato il gol attraverso gli inserimenti. Il mister ti chiede di sfruttare questa caratteristica?

“Lui sa che questo fa parte del mio gioco e delle mie qualità, arrivo spesso in area e penso che fare gol sia la cosa più bella che c’è nel calcio. So di poter essere utile di testa e dare il mio contributo, che è la cosa più importante”.

Che impatto hai avuto con Cremona?

“Sono una persona che non sente il bisogno di vivere in grandi città, Cremona mi piace e la trovo molto carina: non è caotica, sono vicino sia al centro che al campo sportivo e quindi mi piace. Qui mi trovo molto bene”.