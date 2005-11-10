I tifosi della Fiorentina disertano la trasferta ma protestano in Lega: “Questo calcio non ci appartiene”
“Questo calcio non ci appartiene”. È il testo dello striscione esposto fuori dalla sede della Lega Calcio Serie A, in via Rosellini a Milano, nella giornata in cui la Fiorentina è scesa in campo a San Siro, perdendo 2-1 nel finale contro l’Inter.
La partita si è giocata con il settore ospiti di fatto vuoto, vista l’assenza della Curva Fiesole, che ha disertato la trasferta nell’ambito delle proteste del mondo ultras contro il caro biglietti. Molti esponenti del tifo organizzato fiorentino, però, hanno comunque viaggiato alla volta di Milano.
Lo striscione, comunque, non fa riferimento in alcun modo a vicende arbitrali ma, appunto, al caro biglietti e agli eccessivi divieti disposti dal ministero dell’Interno: “Trasferte libere”, si legge infatti nella didascalia del post diffuso su Instagram dalla pagina ufficiale della Fiesole.