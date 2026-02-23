Roma, Soulè a riposo anche contro la Juventus? Gasperini confida nel recupero
La gestione delle energie diventa una priorità in casa Roma, soprattutto quando i segnali che arrivano dal fisico non sono rassicuranti. Tra i casi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Matías Soulé, alle prese con una fastidiosa pubalgia che ne sta condizionando il rendimento e le possibilità di impiego.
Il problema al pube, noto per essere particolarmente insidioso e per aumentare il rischio di ricadute muscolari, impone prudenza. Per questo motivo l’esterno argentino non è stato impiegato nella vittoria ottenuta contro la Cremonese, restando a riposo per evitare ulteriori complicazioni. Una scelta dettata più dalla necessità di tutela che da valutazioni tecniche.
Ora lo sguardo è rivolto al prossimo impegno di campionato, una sfida dal peso specifico elevato contro la Juventus. Gian Piero Gasperini spera di poter recuperare Soulé in extremis, anche se la situazione resta in bilico. Come riportato da Il Tempo, il giocatore avrebbe bisogno di tempo per smaltire completamente il fastidio, ma lo staff tecnico confida in un miglioramento nei prossimi giorni.
La decisione finale verrà presa solo a ridosso della gara: tra la tentazione di forzare per una partita chiave e la necessità di non compromettere il prosieguo della stagione, l’equilibrio resta sottile.