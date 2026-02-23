Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Castro e Orsolini sfidano Zaniolo e Buksa
Di seguito le formazioni di Bologna-Udinese, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri.
Allenatore: Vincenzo Italiano
UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Ekkelenkamp, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Laghezza
IV ufficiale: Massimi
VAR: Marini
AVAR: Sozza
