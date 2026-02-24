Newcastle agli ottavi di Champions: primo gol per Tonali! Ora sfida a Barcellona o Chelsea
Dopo l'andata terminata 6-1 e la prima frazione del match del ritorno chiusa 2-0, Newcastle-Qarabag nella ripresa si svincola dal risultato e diventa spettacolare.
Dopo l'uno-due d'inizio match per gli inglesi con Sandro Tonali (primo centro in carriera nella massima competizione europea per club) e Joelinton, nel secondo tempo del St. James' Park gli azeri si accendono prima con la rete al 51' di Duran e poi con quella sei minuti più tardi di Cafarguliyev sugli sviluppi del calcio di rigore sbagliato da Jankovic. Nel mezzo il terzo sigillo dei padroni di casa con Sven Botman.
La gara si chiude qui. Spettacolo in parte, ma una qualificazione mai in dubbio per il Newcastle che approda agli ottavi di finale di Champions League.
Ricordiamo che, secondo il tabellone già parzialmente stilato, nel prossimo turno il Newcastle potrebbe trovarsi di fronte una fra Barcellona e Chelsea.
Newcastle-Qarabag 3-2 (andata 6-1) - Risultato aggregato 9-3
Marcatori: 4' Tonali (N), 6' Joelinton (N), 51' Duran (Q), 52' Botman (N), 57' Cafarguliyev (Q)
Newcastle (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier (53' Hall), Botman (53' Willock), Burn, A. Murphy; Joelinton (53' Gordon), Tonali; Barnes, Woltemade, J. Murphy (87' Shahar); Osula (73' Wissa). Allenatore: Howe
Qarabag (3-4-2-1): Kochalski; Silva, B. Huseynov, Medina; Dani Bolt, Pedro Bicalho, Jankovic (79' Qurbanly), Cafarguliyev (80' Bayramov); Montiel (62' Kady Borges), Zoubir (80' Addai); Duran (69' Kashchuk). Allenatore: Gurbanov.
Ammoniti: Pedro Bicalho
