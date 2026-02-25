Manchester United, rivoluzione a centrocampo: Mainoo rinnova. Per il dopo-Casemiro c'è Tonali

Da quando sulla panchina del Manchester United è arrivato Carrick la squadra ha iniziato a volare. Cinque partite e un pareggio nelle sei gare alla guida dei Red Devils, che adesso sognano di tornare in Champions League. Tuttavia, con un campionato che ancora dovrà essere combattuto, la squadra osserva già quali mosse poter effettuare sul mercato per un compiere un ulteriore step di crescita. In tal senso un ruolo che la dirigenza inglese vede come cruciale, quello è il centrocampo.

Come riferito dal noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, con Casemiro in partenza, il Manchester United è pronto a portare ad Old Trafford uno se non due giocatori in quel ruolo, oltre che valorizzare coloro che già sono in rosa. Tra questi c'è sicuramente Kobbie Mainoo, che Carrick ha tolto dalla naftalina in cui lo aveva lasciato Amorim facendolo tornare assoluto protagonista. Dopo essere stato molto vicino in inverno al trasferimento al Napoli, adesso i Red Devils sono pronti a blindare il classe 2005 con un nuovo, lungo e ricco rinnovo.

Ma chi saranno i profili su cui si concentreranno gli uomini di mercato dello United? A dirlo è lo stesso Romano con un video pubblicato sul proprio canale YouTube. Queste le sue parole: "Su Mac Allister non ci sono conferme. Uno tra i più apprezzati resta Sandro Tonali. Altre piste portano poi a Nottingham dove militano Sangaré e Anderson. Se sul primo ancora non risulta niente di concreto, il secondo è amato dalla dirigenza del Manchester United, che lo sta monitorando davvero da vicino. Non è però l'unico nome perché la lista dei centrocampisti dipenderà anche dal prossimo allenatore che siederà ad Old Trafford. Carrick sta facendo un lavoro fantastico ma ancora non è detto che verrà confermato; ci sarà poi da fare i conti con il budget a disposizione e in questo senso diventa cruciale l'approdo in Champions League".