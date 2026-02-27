La Serie A punta Sandro Tonali. Napoli in prima fila, poi Juve e Roma. Pericolo Arsenal

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle nella prossima finestra di calciomercato estiva. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, c'è una forte possibilità che il centrocampista italiano, 25 anni, faccia le valigie in estate, con un ritorno in Italia indicato come l'opzione più probabile.

Tra i club interessati, il Napoli sembra essere in vantaggio e la Juventus particolarmente determinati a chiudere l'operazione. Tuttavia, lo stesso esperto di mercato avverte che qualsiasi trattativa si preannuncia cara e complessa per i club interessati. Con Roma e Arsenal spettatrici interessate.

I numeri confermano le difficoltà economiche dell'affare: il Newcastle valuta Tonali fino a 120 milioni di euro, una cifra emersa già all'inizio del 2026, mentre il Real Madrid aveva in precedenza sondato il terreno con un'offerta superiore ai 75 milioni.

Arrivato ai Magpies nel luglio 2023 e sotto contratto fino al 2028, Tonali conta 30 presenze con la Nazionale italiana e nella stagione in corso ha collezionato 42 presenze fra tutte le competizioni, con tre gol e 5 assist all'attivo.