Esclusiva TMW

Toni: "Raspadori? Alla Dea ci sono tanti attaccanti forti. Avrei scelto la Roma"

ieri alle 23:59
© foto di Federico Serra
Serie A
Lorenzo Marucci

C'era anche Luca Toni a Pitti e a Tuttomercatoweb.com ha raccontato le sue sensazioni sul campionato: "L'Inter è òra più avvantaggiata per lo scudetto ma spero che la lotta sia avvincente fino al termine".

Spalletti cosa ha portato alla Juve?
Esperienza, tranquillità. Non è facile dare subito un'impronta ma ora è una Juve diversa. L'importante è arrivare in Champions per i bianconeri. Il percorso di Spalletti è un poì più lungo e prevede anche far crescere alcuni giovani anche se ripeto la cosa fondamentale è entrare nelle prime quattro"

Raspadori all'Atalanta...
"Mi piace come giocatore, sono curioso di vederlo perché va in una squadra con tanti attaccanti. Avrei scelto la Roma, se ti vogliono in una piazza come quella... Ci sarebbe stato anche più spazio. All'Atalanta ci sono tanti attaccanti forti e alla fine per me qualcuno deve muoversi perché sono in troppi. In generale ci sono sempre meno attaccanti che fanno la differenza: sono convinto che più che prenderne due o tre per far numero, la Roma ad esempio dovrebbe prenderne uno solo ma forte. Ferguson è un buon attaccante ma c'è poca fiducia intorno a lui. Ora ha iniziato a fare qualche gol, per me ripeto è un buon attaccante ma in certe piazze per arrivare ad un bell'impatto serve un nome importante". Poi dice la sua Paratici che da febbraio sarà il ds della Fiorentina: "Ha personalità, serviva una figura di peso. L'importante è capire chi vuol restare con la testa giusta per risollevarsi da questo momento difficile. Adesso vedo una Fiorentina diversa, migliore rispetto a prima".
