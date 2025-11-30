Torino, Asllani non si nasconde: "Bruttissimo rigore, chiedo scusa a tutta la squadra"

Il centrocampista del Torino Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro il Lecce persa 2-1 e valevole per la 13^ giornata di Serie A.

L'ex Empoli, autore dell'errore dal dischetto nel finale, ci mette la faccia: "Sono voluto venire io, è giusto che mi assuma la responsabilità per questa partita. Non possiamo fare i primi 30 minuti così, nel secondo siamo entrati belli aggressivi. Abbiamo avuto l'occasione del rigore nel finale: un peccato, non avevo mai sbagliato. Un bruttissimo rigore, ovvio che chiedo scusa a tutta la squadra".

Ci si aspettava un altro inizio di gara.

"Quando ci alziamo, subiamo sempre tantissimo e dobbiamo lavorare su queste cose. 30 minuti così sono inaccettabile. Poi siamo rientrati bene e abbiamo creato tanto, ma dopo il Como non possiamo farci mettere sotto così nei primi 30 minuti".