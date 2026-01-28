Torino, attacco in evoluzione: Ngonge all’Espanyol, restano i nodi Noslin e Zapata

Il mercato offensivo del Torino entra in una fase di transizione. È stata infatti definita la cessione di Cyril Ngonge, che si trasferirà all’Espanyol con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L’attaccante belga era arrivato in granata dal Napoli la scorsa estate con un diritto di riscatto a 16 milioni: l’operazione, scrive Tuttosport, in uscita consentirà dunque al club di rivedere leggermente al ribasso le condizioni economiche. Con questa scelta sfuma definitivamente l’ipotesi Lazio e anche il possibile scambio che avrebbe potuto portare Tijjani Noslin a Torino.

Nonostante ciò, il club granata continua a seguire con interesse proprio Noslin, profilo ritenuto adatto per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa, però, si preannuncia complessa a causa della forte concorrenza del Monaco, molto attivo sul giocatore.

Resta infine da monitorare la situazione legata a Duván Zapata. La sua permanenza non è scontata: l’attaccante colombiano ha un ingaggio pesante e su di lui si registra l’interesse dell’Olympiacos. Il futuro dell’attacco granata dipenderà anche da questa scelta, che potrebbe aprire scenari importanti negli ultimi giorni di mercato.