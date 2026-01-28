Torino, mercato difesa: dopo Tchoca resta aperta la pista che porta a Ranieri

Il Torino ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato della difesa. L’arrivo di Tchoca rappresenta il primo tassello del nuovo reparto arretrato, ma non dovrebbe essere l’ultimo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, scrive Tuttosport, sta portando avanti la trattativa con la Fiorentina per Luca Ranieri, profilo ritenuto ideale per completare il pacchetto dei centrali.

I contatti tra i club proseguono, anche se al momento resta una distanza sulla valutazione del cartellino: il Torino non vorrebbe superare i 5 milioni di euro, mentre la Fiorentina parte da una richiesta intorno ai 10. La sensazione è che si possa arrivare a un’intesa a metà strada, ma serviranno nuovi colloqui. È già tramontata, invece, l’ipotesi di inserire Cristiano Biraghi come contropartita tecnica, soluzione non gradita dal club viola, per il quale si sono invece aperte le porte dell'Hellas Verona.

Dal punto di vista tecnico, Ranieri rappresenterebbe un innesto importante anche per caratteristiche: è un difensore mancino, qualità oggi rara nella rosa granata, dove l’unico giocatore con questo piede è Masina, a sua volta sul mercato. Il centrale della Fiorentina ha già aperto alla possibilità di cambiare aria, complice lo scarso impiego nelle ultime settimane: nelle ultime quattro gare di campionato non è mai partito titolare, trovando spazio solo per pochi minuti, mentre è stato schierato in Coppa Italia.