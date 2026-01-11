Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Torino cade anche con l'Atalanta e La Stampa rivela: "Ora Baroni rischia davvero"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 07:28Rassegna stampa
Niccolò Righi

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino, che alla New Balance Arena di Bergamo capitola contro l’Atalanta per 2-0 trafitto nei primi minuti da De Ketelaere e in pieno recupero di secondo tempo da Mario Pasalic.

Primo tempo parecchio sottotono per la formazione allenata da Marco Baroni, che stupisce nell’undici iniziale con Ngonge e Zapata. Proprio Zapata dopo 12 minuti di perde su un corner De Ketelaere, che svetta su un corner di testa e buca Paleari. Nella ripresa i cambi scuotono i granata: Adams, Ilkhan e Simeone danno nuova linfa al Torino e proprio il Cholito va ad un passo dal pareggio. In pieno recupero però è la Dea a trovare il raddoppio con una cavalcata di 50 metri di Pasalic.

Baroni ha commentato così il ko al termine del match: “Subito dopo il goal abbiamo avuto un calo nervoso e non riuscivamo a pressare bene la palla. Chiaramente eravamo sulla distanza e abbiamo pagato molto il ritmo gara. Nel secondo tempo il Toro ha giocato bene e ha creato gioco: potevamo anche pareggiarla".

