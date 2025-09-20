Live TMW Torino, Baroni: "Atalanta in salute. Difesa a tre o quattro? Devo ancora decidere"

14.45 - Marco Baroni presenta Torino-Atalanta, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 15. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 15.

Ore 15.04 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

La sfida di domani è una prova del nove? Può dare una misura delle ambizioni?

"E' importante e fondamentale, sfidiamo un avversario forte che da due anni gioca 50 partite all'anno. La nostra attenzione è rivolta a questa gara: l'Atalanta è in salute"

Vedremo un attacco a due domani?

"Cerchiamo un equilibrio di squadra, che viene prima di tutto e prima di qualsiasi aspetto personale. Stiamo lavorando sulla compattezza e sull'identità, quando ce l'avremo Simeone e Adams potranno giocare insieme"

Abbiamo visto più sistemi di gioco: quali sono quelli che la squadra ha fatto propri?

"Siamo in assemblaggio, sono arrivati giocatori durante il mercato che non hanno molto minutaggio. Lavoriamo per trovare un'identità forte, in questa parte di campionato è importante trovare solidità ed equilibri. Nel pre-campionato ho provato alcune situazioni, poi saremo dentro un nostro sistema funzionale alle attitudini dei ragazzi. Non vedo problemi se in questo momento abbiamo optato per soluzioni in virtù della solidità e dell'equilibrio"

La difesa a tre ha funzionato a Roma: pensa di riproporla domani? Senza Masina, chi può essere adattato a una difesa a tre?

"Tameze ha fatto 28 partite, Dembele anche, non escludo una variante da questo punto di vista. Al di là del sistema, conta l'interpretazione della partita: a Roma lo abbiamo fatto bene, l'Atalanta gioca simile ed è importante l'atteggiamento, la ferocia agonistica"

Quale sarebbe la variante? Una difesa a quattro?

"Non lo escludo. Con la Fiorentina abbiamo giocato 4-3-3 e abbiamo tenuto bene il campo, a Roma c'erano esigenze nella gestione dei trequartisti. Ora faremo un allenamento e farò le valutazioni"

Cosa manca ancora a Casadei?

"Manca un percorso. Non ha giocato molto, ora sta trovando continuità. Mi ha sorpreso per dedizione e attenzione, per noi è fondamentale. Ha margini di miglioramento importanti, su quelli ci vogliamo lavorare"

Oltre a Masina, c'è qualche giocatore in dubbio?

"No, oltre a Masina no. Poi ora c'è l'ultimo allenamento..."

A che punto è Zapata?

"Lo porto in panchina perché può darci un contributo. Sta lavorando per ridurre il gap, occorre quello"

Domani ci sarà un'altra marcia contro Cairo: come percepite la contestazione?

"Ho parlato più volte dell'importanza dei tifosi, si gioca per loro. Io e il mio staff stiamo attenti alla crescita della squadra, è attraverso al miglioramento e con una proposta di gioco che arrivino ai risultati: così troviamo d'accordo tutti. Penso solo al lavoro"

Che Atalanta si aspetta?

"Sono abituati a giocare tante partite, hanno grande qualità e mi aspetto una squadra che stia bene. E' più facile che siano arrabbiati, stanno facendo un percorso in Champions e sono abituati"

Aboukhlal può essere determinante a gara in corso?

"In questa squadra non ci sono giocatori più bravi a subentrare. Si sono alternati 20 giocatori, 16 sono partiti titolari: gli ultimi due quarti di gara sono i più importanti, Aboukhlal è in crescita e presto darà il suo contributo anche dal primo minuto. A Roma è entrato bene"

Qual è l'infortunio di Masina?

"Ho detto alla società di fare comunicati medici. Ora è ancora nella parte fisioterapica, vediamo per la prossima settimana"

Ore 15.16 - Termina la conferenza stampa di Baroni