Torino, Baroni spiega la scelta di Ngonge dal 1': "Ho bisogno di risposte da certi giocatori"

Il tecnico del Torino Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro l’Atalanta, persa per 2-0. Queste le sue parole sulle occasioni sprecate: “Dispiace perché la squadra ha creato per pareggiare. Noi dopo il gol subito siamo scesi di ritmo, siamo arrivati in ritardo sulla pressione. Nel secondo tempo il ritmo è stato diverso e si sono creati i presupposti per segnare. Ripartiamo da questo atteggiamento e che dobbiamo avere per 90 minuti”.

Zapata non sembrava contento al momento del cambio.

“Dusan è un ragazzo straordinario. Lui ci teneva a rimanere in campo ma io devo fare delle scelte. Era un momento in cui le punte aveva no speso molto e c’era bisogno di nuova energia. Chi è entrato ha fatto molto bene”.

Perché la scelta di Ngonge dall’inizio?

“Lui è un giocatore che non da punti di riferimento e per questo da fastidio. In questo molto ho bisogno di avere delle risposte dai giocatori, in più martedì c’è la Coppa Italia e abbiamo partite ravvicinate. Giocare ogni 2 giorni non è facile e mi sembrava giusto e corretto fare delle rotazioni per tenere tutti sul pezzo, sia fisicamente che mentalmente”.