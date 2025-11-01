Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...

Il Torino ha ingranato una buona marcia in questo periodo. La formazione allenata da Marco Baroni è arrivata a quota quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi) e così il tecnico granata ha allontanato tutte quelle voci di esonero che si rincorrevano fino a un po’ di tempo fa.

Il Pisa gioca bene, si impegna, fa buone cose in campo anche al cospetto di avversari più forti sulla carta (come la Lazio nell’ultimo turno di campionato) ma non riesce ancora a vincere. C’è sempre uno zero alla voce vittorie. Sono arrivati tre pareggi di fila nelle ultime tre partite giocate.

Un unicum. Una sola vittoria del Pisa in campionato in casa dei granata e c’è da dire che ora ha più di 40 anni questa affermazione. Per la precisione 42 anni, perché è stata ottenuta l’8 maggio 1983. Un successo quello, arrivato con i gol di Todesco e Sorbi, che segnò la permanenza in A dei toscani.

Il Torino ha cominciato a blindare la propria porta. I granata così vedono da vicino il primo posto nella classifica dei clean sheet: per il momento sono 4, con Roma e Lazio in testa a quota 5. Merito anche di Paleari, lanciato in corsa da Baroni.

Il Pisa segna poco e di conseguenza ha anche pochi giocatori diversi andati a segno. Sono solo tre come Verona e Parma che sono in fondo a questa classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

5 vittorie Torino

2 pareggi

1 vittoria Pisa

13 gol fatti Torino

7 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1968/1969 Serie A Torino vs Pisa 1-0, 1° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

1990/1991 Serie A Torino vs Pisa 1-0, 30° giornata