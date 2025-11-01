Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...

Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 16:38Le Statistiche
Redazione Footstats

Il Torino ha ingranato una buona marcia in questo periodo. La formazione allenata da Marco Baroni è arrivata a quota quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi) e così il tecnico granata ha allontanato tutte quelle voci di esonero che si rincorrevano fino a un po’ di tempo fa.

Il Pisa gioca bene, si impegna, fa buone cose in campo anche al cospetto di avversari più forti sulla carta (come la Lazio nell’ultimo turno di campionato) ma non riesce ancora a vincere. C’è sempre uno zero alla voce vittorie. Sono arrivati tre pareggi di fila nelle ultime tre partite giocate.

Un unicum. Una sola vittoria del Pisa in campionato in casa dei granata e c’è da dire che ora ha più di 40 anni questa affermazione. Per la precisione 42 anni, perché è stata ottenuta l’8 maggio 1983. Un successo quello, arrivato con i gol di Todesco e Sorbi, che segnò la permanenza in A dei toscani.

Il Torino ha cominciato a blindare la propria porta. I granata così vedono da vicino il primo posto nella classifica dei clean sheet: per il momento sono 4, con Roma e Lazio in testa a quota 5. Merito anche di Paleari, lanciato in corsa da Baroni.

Il Pisa segna poco e di conseguenza ha anche pochi giocatori diversi andati a segno. Sono solo tre come Verona e Parma che sono in fondo a questa classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
8 incontri disputati
5 vittorie Torino
2 pareggi
1 vittoria Pisa
13 gol fatti Torino
7 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A TORINO
1968/1969 Serie A Torino vs Pisa 1-0, 1° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
1990/1991 Serie A Torino vs Pisa 1-0, 30° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Torino, Baroni: "Ho grande visione su Casadei. Biraghi? E' un titolare e un capitano"... Torino, Baroni: "Ho grande visione su Casadei. Biraghi? E' un titolare e un capitano"
Torino, Baroni e il dualismo tra i pali: "Domani gioca Paleari. Gerarchie? Conta... Torino, Baroni e il dualismo tra i pali: "Domani gioca Paleari. Gerarchie? Conta il valore"
Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"... Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"
Altre notizie Le Statistiche
Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...... Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...
All’esordio da juventino Spalletti può fare 500. E contro Nicola e la Cremonese… All’esordio da juventino Spalletti può fare 500. E contro Nicola e la Cremonese…
A Cremona un ex con 2 scudetti: uno da juventino l’altro con l’Inter A Cremona un ex con 2 scudetti: uno da juventino l’altro con l’Inter
Per insediare un record all’Udinese l'Atalanta deve continuare a fare X Per insediare un record all’Udinese l'Atalanta deve continuare a fare X
Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese... Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese...
Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula
Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni... Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.1 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Zaniolo: "Ringrazio i compagni per avermi accolto. L'ambizione è quella di fare bene a Roma"
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Como, le formazioni ufficiali: Conte ritrova Rrahmani e Hojlund, Fabregas con Morata
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, tra poco la conferenza stampa di Juric post Udinese
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con Juve e Bologna, scavalcata l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Atalanta 1-0, le pagelle: Zaniolo match winner, Karlstrom onnipresente
Immagine news Serie A n.6 Diego Lopez è il nuovo ds del Genoa: "Confido di essere all'altezza delle aspettative"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Piccoli: "Era il momento di cambiare rotta. Rinaudo è la persona giusta"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella-Empoli, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Fumagalli-Pellegri
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Vogliamo tornare in campo per riscattare il ko nel derby"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 11ª giornata: Frosinone e Sudtirol in vantaggio con un gol poco prima del 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Immagine news Serie C n.5 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.6 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…