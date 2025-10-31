Torino-Pisa, le probabili formazioni: in attacco è Simeone-Adams contro Moreo-Nzola

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Pisa (Domenica 2 novembre, ore 15.00, arbitra Arena, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

Per la gara contro il Pisa è aperto il ballottaggio tra i pali della porta del Toro: Israel sta meglio, ma il tecnico Baroni pensa di confermare la fiducia nel vice Paleari. Davanti a lui c’è l’idea di riproporre il terzetto Tameze-Maripan-Coco che tante garanzie ha dato nelle ultime uscite, a centrocampo invece è previsto il rientro da titolare di Asllani tra Casadei e Vlasic. Sulle corsie laterali restano in vantaggio Lazaro e Pedersen, in attacco invece si rivedrà il tandem Simeone-Adams. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Pisa

Gilardino esce con fiducia dallo 0-0 nel turno infrasettimanale con la Lazio. C'è poco tempo per preparare la partita di Torino: Gilardino dovrebbe cambiare qualcosa, possibile ritorno al 3-5-2 fin dall'inizio. In porta Semper, difesa a tre con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Toure e Cuadrado ai lati, nel mezzo Aebischer in cabina di regia con Vural e Akinsanmiro mezzali. In attacco Moreo e Nzola. (da Pisa, Andrea Chiavacci)