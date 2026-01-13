Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Baroni: "So che qua si vuole tutto e subito, ma serve lavorare e creare una base"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 23:45Serie A
Simone Lorini

"Io credo molto nei valori nella crescita e nel lavoro.  Questa strada oramai è tracciata, io ho chiesto al direttore, al presidente che mi piacerebbe allenare giocatori che hanno scritto sulla maglietta 'futuro'. Ecco e questo è la cosa che che cerco di portare sul campo insieme a loro nel lavoro. Nella dedizione nel sacrificio e nel miglioramento". Così Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma.

Come mai avendo tutte queste caratteristiche ogni tanto fatte un po' up and down?
"Sì, non è facile veramente quando cambi. Magari rischio di ripetermi, ma noi avevamo strutturato l'inizio pensando di giocare 4-3-3 o 4-2-3-1. Poi abbiamo dovuto cambiare per le caratteristiche dei giocatori, per le difficoltà del mercato e quindi io so che qua si vuole tutto e subito, però quando devi lavorare, cercare di far migliorare i giovani, qui ne abbiamo alcuni secondo me bravi dobbiamo sicuramente crescere perché è chiaro che anch'io sono dispiaciuto di alcune battute di arresto.  

Credo che facciano parte anche di una crescita. Dico sempre che bisogna, prima di guardare l'altezza, creare una base. E solo dopo aver creato la base, puoi pensare all'altezza e noi stiamo lavorando tutti insieme su questo".

