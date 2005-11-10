Torino, a breve le parole di mister Abate in conferenza stampa

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Torino, a breve le parole di mister Abate in conferenza stampaLive TMW
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Edoardo Mammoli
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Oggi alle 22:50Serie A
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19.10.2026 22:50Serie A
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Ore 22.50 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico granata Ignazio Abate al termine di Parma-Torino, gara valevole per la 7° giornata del campionato di Serie A.
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