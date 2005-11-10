Serie C, si è chiusa la decima giornata: Union Brescia ko, il Cittadella vince e va in fuga

Si è chiusa la decima giornata di Serie C e il risultato più clamoroso è la sconfitta dell'Union Brescia in casa della Giana Erminio. Ne approfitta il Cittadella che batte di misura l'Arzignano e va in fuga. La squadra di Corini viene superata in classifica anche dal Trento, mentre la Juventus NG vince in casa con il Renate grazie alla doppietta di Durmisi.

Nel Girone C importante successo del Giugliano che si è imposto 3-1 con il Foggia.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE A

Pro Vercelli-Lecco 0-5

21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler

Carpi-Lumezzane 3-1

35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)

Sabato 17 ottobre

Folgore Caratese-Treviso 0-2

45+2' Rossi, 62' Paganini

AlbinoLeffe-Novara 2-2

Dell'Erba (N), 49' Sali (A), Romano (N), Faggi (A)

Alcione Milano-Desenzano 4-1

2', 42' Rolfini (A), 17' Pirola (A), Procaccio (D), 69' Morselli (A)

Ospitaletto-Pergolettese 2-3

25' Tigani (O), 45'+1 Gobbi (O), 73' aut. Stefanoni (P), 80' Roversi (P), 84' Rossetti (P)

Cittadella-Arzignano 1-0

66' Ndrecka

Dolomiti Bellunesi-Trento 0-3

16' Ladisa, 25' Garetto, 77' Fossati

Giana Erminio-Brescia 2-1

27' Comelli (G), 86' Di Moletta (UB), 90+5' Quaggio (G)

Juventus U23-Renate 2-1

23' e 78' Durmisi (J), 44' Anelli (R)

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 27, Trento 20, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16, Alcione Milano 15, Pergolettese 14, Lecco 13, Desenzano 13, AlbinoLeffe 13, Lumezzane 12, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Carpi 9, Pro Vercelli 9,Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 4

GIRONE B

Livorno-Grosseto 4-4

3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)

Guidonia Montecelio-Forlì 3-2

17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)

Pianese-Pineto 0-0

Reggiana-Torres 2-0

35' Sipos, 40' Portanova

Vado-Sambenedettese 2-2

22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)

Campobasso-Perugia 1-5

23' Canotto (P), 35' Stoppa (C), 55' Tozzuolo (P), 76' Langella (P), 90' Dottori (P), 90+3' Sabbatani (P)

Latina-Vis Pesaro 1-0

30' Tomaselli

Gubbio-Atalanta U23 0-2

83' Diao, 90+1' Bonanomi

Ravenna-Spezia 0-1

56' Jimenes

Pescara-Ostiamare 2-0

45'+2 D'Ausilio, 53' Erradi (P)

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Reggiana 17*, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Pescara 15, Torres 15, Latina 13, Vado 12, Atalanta U23 12*, Campobasso 12, Forlì 11, Ostiamare 9, Pianese 8, Pineto 8*, Sambenedettese 7, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C

Inter U23-Monopoli 2-4

7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)

Potenza-Catania 2-1

3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)

Salernitana-Scafatese 2-2

13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)

Audace Cerignola-Savoia 4-0

1' D'Orazio, 18' e 22 Volpe, 90+1' Nanula

Cavese-Casarano 5-2

18' Fella (Cav), 26' Macchi (Cav), 38' Logoluso (Cas), 45+2' rig. Chiricò (Cas), 47' Minaj (Cav), 67' Nunziata (Cav), 80' Sava (Cav)

Cosenza-Altamura 1-3

39' Curcio (A), 45' Dalmazzi (C), 46' Malcore (A), 52' rig. Curcio (A)

Bari-Crotone 0-0

Barletta-Picerno 1-0

77' Ongaro

Sorrento-Casertana 0-0

Giugliano-Foggia 3-1

6' Ravasio (F), 24 Balde (G), 42' De Rosa (G), 59' Esposito (G)

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25, Bari 20, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Catania 16, Casertana 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Foggia 11, Barletta 11, Casarano 11, Altamura 11, Savoia 10,Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1°

* una gara in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva