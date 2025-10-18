TMW Torino, Cairo: "Prima della gara ero ottimista, ora siamo sul pezzo. Lavoro della squadra incredibile"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la partita vinta contro il Napoli di oggi, firmata dal gol di Giovanni Simeone, ex di turno e autore della rete decisiva, all'uscita dallo stadio. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ho parlato con Simeone poco fa, e lui dice ‘Quando c’è un pubblico del genere che ti sostiene non si può non vincere".

Ora il calendario sembra meno proibitivo.

"Non parliamo di squadre facili. Sono tutte partite difficilissimi, dove le squadre se la giocano alla grande. A Parma sembrava una partita più facili rispetto alle quattro iniziali e poi abbiamo perso. Ero ottimista anche per il Napoli. Il tema è che devi stare sul pezzo, volerlo fortemente. Ci vuole un pizzico di fortuna ma oggi la squadra e il mister hanno fatto un lavoro incredibile".

Un giudizio sulla difesa?

"Ha fatto benissimo Maripan, anche Coco. Anche Tameze, che è tornato braccetto come ai tempi di Juric e ha fatto benissimo”.

Alla fine ha parlato con la squadra?

"Conta che il gruppo, dopo una partita dove meritavi di vincere come quella con la Lazio, abbia avuto la rabbia per aver pareggiato una partita che era da vincere. Era il momento di tirare fuori tutto: l’abbiamo fatto oggi".