Fiorentina in cerca dell'allenatore, dopo l'esonero dal Fenerbahce in corsa anche Tedesco

Va aggiunto anche il nome di Domenico Tedesco alla lista dei candidati per diventare il prossimo allenatore della Fiorentina.

Fresco di esonero dal Fenerbahce, il 40enne non sarebbe al primo accostamento con i toscani. Torna su piazza l'ex ct del Belgio, che secondo l'edizione di oggi di Tuttosport sarebbe da tenere in considerazione assieme a Fabio Grosso e Maurizio Sarri, quest'ultimo il preferito dai tifosi ma complicato da andare ad aggredire.

In teoria ci sarebbe ancora possibilità di una conferma di Vanoli, che però appare alquanto improbabile. In ogni caso, il DS Paratici deciderà solamente a salvezza acquisita. Per la quale mancano 4 punti, o due guadagnati sulla Cremonese nel prossimo turno di Serie A.