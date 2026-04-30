Bijlow giura amore al Genoa: "È un club fantastico, sarei felice di rimanere"

Justin Bijlow è arrivato a gennaio al Genoa e da lì è diventato titolare inamovibile. Intervistato da Il Secolo XIX ha spiegato che cosa ha provato a vestire una maglia diversa da quella del Feyenoord: "Sono molto felice, i rossoblù mi hanno dato le chance di giocare tante partite e di conoscere la Serie A. Qui il gioco è più diretto, c'è più passione e per me è uno step perfetto".

Malgrado il contratto di Bijlow scadrà a giugno, il club ligure ha un'opzione per prolungarlo fino al 2029 e deve decidere se esercitarla. Quando gli viene chiesto del suo futuro, l'olandese però dribbla le domande e spiega che entrambi erano molto concentrati sul campionato, motivo per cui i colloqui inizieranno solo a breve. Lui però tende a precisare: "Il Genoa è fantastico, sarei felice di rimanere perché qui sto molto bene".

Al portiere è stato chiesto anche che cosa ne pensasse delle parole di Daniele De Rossi, che ha più volte sottolineato come il Grifone debba emulare Atalanta e Bologna. Bijlow ha sottolineato come ci siano ampi margini di crescita e quanto siano importanti i tifosi, che non fanno mai mancare il loro apporto, sia nel caso in cui la squadra vinca, sia nel caso in cui la squadra perda: "Non avremmo la stessa classifica senza di loro".