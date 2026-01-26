Torino, chieste informazioni per Noslin. Potrebbe lasciare la Capitale con l'arrivo di Maldini
In casa Torino si va a caccia di rinforzi di spessore per dare una mano a Baroni in questo finale di stagione: il club, fa sapere Tuttosport, nella giornata ieri ha chiesto informazioni alla Lazio per Tijjani Noslin, giocatore che era già stato seguito in estate e che Baroni conosce bene: l’olandese potrebbe lasciare la Capitale in caso di arrivo di Maldini.
Inoltre proseguono i contatti per portare in granata Callum Olusesi (18 anni, centrocampista dell’under 21 del Tottenham: sarebbe un rinforzo per la Primavera). Tra oggi e domani previsti nuovi dialoghi per cercare di completare l’accordo per il prestito con diritto. Per il prodotto del vivaio degli Spurs contratto fino al ‘29 con opzione per il ‘30.
