Il Torino si butta via con la Lazio e prende gol al 103'. La Stampa: "Ma Cairo salva Baroni"

La Stampa mette in prima pagina il rocambolesco pareggio per 3-3 andato in scena nel pomeriggio di ieri all’Olimpico tra Lazio e Torino.

Lo stadio capitolino porta particolarmente bene a Simeone, che dopo aver deciso qualche settimana fa la partita con la Roma, sblocca anche la gara con la Lazio, mettendo a segno il gol numero 10 contro i biancocelesti. I granata però prima della fine del primo tempo si fanno rimontare dalla doppietta di Cancellieri e vanno all’intervallo sotto. Nella ripresa ottimo l’ingresso sì Che Adams, che a metà della seconda frazione trova il gol che vale il 2-2. Sul finale, in pieno recupero, il colpo di testa di Coco manda in visibilio i tifosi ospiti, ma pochi secondi dopo l’ingenuità di Dembele - che si lascia scippare il pallone da Noslin - porta lo stesso Coco a commettere un calcio di rigore che Cataldi è freddissimo a trasformare al 103’.

Stasera all’Allianz Stadium va in scena il big match tra Juventus e Milan. I bianconeri vanno a caccia di riscatto dopo i quattro pareggi di fila, con Tudor che ieri in conferenza stampa ha detto: “Certo manca la vittoria. Quando faccio le analisi e le faccio sempre, io analizzo le prestazioni. Noi abbiamo fatto due grandi partite con Atalanta e Villarreal e meritavamo di vincere. Hanno spinto e dato tutto, mancava poco per avere i tre punti. Come stiamo? Bene, anzi siamo in crescita. Poi è ovvio alla Juve il pareggio non basta".