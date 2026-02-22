Torino, Baroni: "La classifica non ci piace, ecco perché ho scelto Kulenovic in attacco"

Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del lunch match contro il Genoa: "Bisogna fare una partita di grande livello temperamentale, perché questa è la gara d a fare sotto tutti gli aspetti. La squadra deve essere centrata, è la partita che ci aspetta e la faremo".

Questa classifica la preoccupa?

"La classifica non ci piace, l'ho già detto. Dovremo lottare partita dopo partita".

Perché ha scelto Kulenovic e non Zapata in attacco?

"I ragazzi lo sanno, uno parte e l'altro entra: abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo scelto un po' più di mobilità, però per noi Duvan è un giocatore fondamentale".