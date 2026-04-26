Torino, D'Aversa: "Merito dei giocatori se siamo usciti da una situazione così"

Prima della sfida in programma tra Torino e Inter, ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di mister Roberto D'Aversa: "Sicuramente i ragazzi sono stati gli artefici dell'uscita di una situazione non facile. Nel momento in cui siamo arrivati, risultando la peggior difesa. Si cerca di creare questa mentalità di non prendere gol, già dall'allenamento: poi abbiamo trovato i gol e questo ha aiutato ma è tutto merito dei giocatori che si sono applicati nel migliore dei modi.

Casadei in panchina? Quando si affrontano delle squadre forti, bisogna fare una serie di valutazioni non solo dal punto di vista difensivo e interpretando la partita dal punto di vista della qualità. Nella gestione palla dobbiamo essere più bravi nella gestione, con Gineitis che sarà impiegato in cabina di regia".